Появилось видео, как тушат пожар в кафе «Чайхана» на улице Ленина

В кафе восточной кухни «Чайхана» на улице Ленина 8 июня случился пожар. Дым был заметен на соседних улицах, а рядом с заведением, по словам очевидцев, стоял сильный запах гари.
В социальных сетях быстро распространились фотографии с пожаром в «Чайхане». Чуть позже пресс-служба МЧС поделилась видео ликвидации огня в кафе «Чайхана»: на месте работали 23 специалиста и 5 единиц техники. Открытое горение было ликвидировано в 15:41, в результате пожара никто не пострадал.
Как сообщает издание 59.RU со ссылкой на сотрудника заведения, в кафе загорелся мангал. В МЧС будут выяснять причины пожара в кафе восточной кухни.
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