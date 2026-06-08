Появилось видео, как тушат пожар в кафе «Чайхана» на улице Ленина

В социальных сетях быстро распространились фотографии с пожаром в «Чайхане». Чуть позже пресс-служба МЧС поделилась видео ликвидации огня в кафе «Чайхана»: на месте работали 23 специалиста и 5 единиц техники. Открытое горение было ликвидировано в 15:41, в результате пожара никто не пострадал.

Как сообщает издание 59.RU со ссылкой на сотрудника заведения, в кафе загорелся мангал. В МЧС будут выяснять причины пожара в кафе восточной кухни.