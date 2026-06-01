Пермский центр «МАНЯ» признали одним из лучших проектов для детей с ОВЗ

Пермский центр развития инклюзивного образования признали лучшим по итогам Всероссийского конкурса практик социально ориентированных НКО «Меняем мир вместе» — 2026. ЧДОУ «МАНЯ» отметили в номинации «Обучение и дополнительное образование детей с ОВЗ и инвалидностью».

Конкурс, который проводят с 2023 года, считается главным профессиональным событием для сообщества СО НКО. Пермский проект оказался в числе лучших 52 проектов со всей страны.

В пресс-службе губернатора и правительства рассказали, что центр «МАНЯ» — первая в регионе негосударственная организация «полного дня» для детей с ОВЗ от 7 до 12 лет. В ней есть коммуникативные классы с индивидуальными образовательными маршрутами, сенсорно-дефектологические кабинеты, зал сенсорной интеграции «Дом Совы» и инклюзивные мастерские «Руками добра» по пяти направлениям: столярное, швейное, кожевенное, гончарное дело и флористика.

