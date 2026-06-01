Известно, как много пермских компаний повысили оклады сотрудникам в 2026 году

Больше трети компаний в Пермском крае (38%) повысили в первой половине 2026 года фиксированные части зарплат своих сотрудников, у 56% организаций все осталось на прежнем уровне. Об этом свидетельствуют данные исследования hh.ru.
Наибольший прирост окладов произошел в энергетической отрасли: 50% компаний увеличили выплаты своим сотрудникам. Также повышения были у работников, занятых в сферах производства продуктов питания (48%), телекоммуникациях (46%) и медицине с фармакологией (44%).
По словам Марии Игнатовой, директора по исследованиям hh.ru, рост окладов в этих отраслях обусловлен острой конкуренцией за квалифицированные кадры. Так работодатели пытаются удержать сотрудников и привлечь новых.
До конца 2026 года еще около трети компаний в Пермском крае (31%) собираются повысить оклады. Больше половины (59%) собираются оставить все, как есть. В списке тех, кто планирует увеличение: компании из сферы энергетики (43%), производства продуктов питания (42%), образовательные учреждения (36%), электронная и бытовая техника, компьютеры и оргтехника (34%), а также компании, предоставляющие услуги населению (34%).
