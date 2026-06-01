Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Известно, как много пермских компаний повысили оклады сотрудникам в 2026 году

Больше трети компаний в Пермском крае (38%) повысили в первой половине 2026 года фиксированные части зарплат своих сотрудников, у 56% организаций все осталось на прежнем уровне. Об этом свидетельствуют данные исследования hh.ru.

Shutterstock.com

Наибольший прирост окладов произошел в энергетической отрасли: 50% компаний увеличили выплаты своим сотрудникам. Также повышения были у работников, занятых в сферах производства продуктов питания (48%), телекоммуникациях (46%) и медицине с фармакологией (44%).

По словам Марии Игнатовой, директора по исследованиям hh.ru, рост окладов в этих отраслях обусловлен острой конкуренцией за квалифицированные кадры. Так работодатели пытаются удержать сотрудников и привлечь новых.

До конца 2026 года еще около трети компаний в Пермском крае (31%) собираются повысить оклады. Больше половины (59%) собираются оставить все, как есть. В списке тех, кто планирует увеличение: компании из сферы энергетики (43%), производства продуктов питания (42%), образовательные учреждения (36%), электронная и бытовая техника, компьютеры и оргтехника (34%), а также компании, предоставляющие услуги населению (34%).

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: