Известно, как много пермских компаний повысили оклады сотрудникам в 2026 году

Наибольший прирост окладов произошел в энергетической отрасли: 50% компаний увеличили выплаты своим сотрудникам. Также повышения были у работников, занятых в сферах производства продуктов питания (48%), телекоммуникациях (46%) и медицине с фармакологией (44%).

По словам Марии Игнатовой, директора по исследованиям hh.ru, рост окладов в этих отраслях обусловлен острой конкуренцией за квалифицированные кадры. Так работодатели пытаются удержать сотрудников и привлечь новых.

До конца 2026 года еще около трети компаний в Пермском крае (31%) собираются повысить оклады. Больше половины (59%) собираются оставить все, как есть. В списке тех, кто планирует увеличение: компании из сферы энергетики (43%), производства продуктов питания (42%), образовательные учреждения (36%), электронная и бытовая техника, компьютеры и оргтехника (34%), а также компании, предоставляющие услуги населению (34%).

Информационный обзор редакции.