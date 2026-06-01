Заявления на новую выплату для семей с детьми начали принимать в МФЦ и отделениях соцфонда

В Пермском крае начался прием заявлений на новую выплату для семей с детьми. С 1 июня их можно предоставить в офисы МФЦ и отделения Социального фонда России.
Право на новую выплату в Пермском крае имеют работающие родители: ее предоставляют семьям, в которых воспитываются двое и более детей в возрасте до 18 лет. Государство пересчитает подоходный налог, который удержали с зарплат взрослых за 2025 год, по льготной ставке 6% вместо стандартных 13%. Разница и станет выплатой, которую переведут на банковскую карту.
При рассмотрении заявлений будут проводить всесторонний анализ официальных доходов семьи за 2025 год. В Социальном фонде РФ по Пермскому краю отметили, что учитываются заработная плата, доходы по гражданско-правовым договорам, от предпринимательской деятельности и частной практики, пенсии, стипендии, доходы от предпринимательской деятельности и прочее, а также оценка движимого и недвижимого имущества в собственности семьи.
Заявление на новую выплату для семей с детьми будут принимать с 1 июня по 1 октября 2026 года. Обращаться за возвратом подоходного налога можно будет ежегодно в тот же период.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)