Заявления на новую выплату для семей с детьми начали принимать в МФЦ и отделениях соцфонда

Право на новую выплату в Пермском крае имеют работающие родители: ее предоставляют семьям, в которых воспитываются двое и более детей в возрасте до 18 лет. Государство пересчитает подоходный налог, который удержали с зарплат взрослых за 2025 год, по льготной ставке 6% вместо стандартных 13%. Разница и станет выплатой, которую переведут на банковскую карту.

При рассмотрении заявлений будут проводить всесторонний анализ официальных доходов семьи за 2025 год. В Социальном фонде РФ по Пермскому краю отметили, что учитываются заработная плата, доходы по гражданско-правовым договорам, от предпринимательской деятельности и частной практики, пенсии, стипендии, доходы от предпринимательской деятельности и прочее, а также оценка движимого и недвижимого имущества в собственности семьи.

Заявление на новую выплату для семей с детьми будут принимать с 1 июня по 1 октября 2026 года. Обращаться за возвратом подоходного налога можно будет ежегодно в тот же период.

