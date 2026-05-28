Треть новорожденных в Пермском крае появляется в многодетных семьях

Глава Пермского края Дмитрий Махонин в своем ежегодном послании отчитался о демографической ситуации. По итогам 2025 года, регион стал лидером по суммарному коэффициенту рождаемости в Приволжском федеральном округе. Он составил 1,45, что выше среднероссийского, который равен 1,37.
Основу демографического потенциала Пермского края составляют многодетные семьи: здесь рождение третьих и последующих детей сохраняется на уровне 33%.
С 2024 года в Пермском крае действует диспансеризация репродуктивного здоровья. Обследования прошли более полумиллиона человек. Благодаря репродуктивным технологиям в 2025 году появилось на свет 446 новорожденных. Еще более 2 тыс. малышей родились после того, как женщины решили сохранить беременность после консультаций в медучреждениях.
Комментарии (0)