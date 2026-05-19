На форуме предпринимателей бизнес-кейсы будут разбирать искусственный интеллект и приглашенные эксперты

Как рассказали организаторы форума, ИИ бизнес-разбор предполагает живой разбор кейса на сцене. Сначала участники заполнят подробный бриф о деятельности компании и поставленных целях. Затем система на основе искусственного интеллекта сделает автоматическую проверку, которая включает анализ данных, сравнение их с отраслевыми и рыночными показателями, выявление уязвимых мест и потенциальных точек роста. Уже на форуме ИИ-отчет передадут группе экспертов: они будут публично разбирать каждый кейс и давать конкретные рекомендации для развития. Приглашенными экспертами ИИ бизнес-разбора станут: эксперт в сфере развития корпоративной стратегии компании, собственник компаний «Advantage», «ДиректАктив», автор методики и книги «ГОЛДРИНГ. Алгоритм эффективных продаж» Николай Голещихин; федеральный спикер в сфере лидерства и управления, сертифицированный тренер программ обучения Минэкономразвития РФ, федеральный спикер АО «Деловая среда» СБЕРа Александр Глок. Модерировать новый формат «Дней пермского бизнеса» будет федеральный бизнес-тренер, руководитель «Центра обучения переговорам «ВСЕПЕРЕГОВОРЫ» Руслан Баликов.

«Новый формат предполагает синтез искусственного интеллекта и человеческого разума, который позволяет удобно, быстро и при этом качественно проанализировать компанию, выявить возможные слабые стороны и дать полезные советы предпринимателям. Тема ИИ прослеживается в рамках всей деловой программы. В частности, мы говорим о том, как современные технологии сегодня помогают бизнесу развиваться. В данном случае ИИ играет роль инструмента, который собирает своеобразный анамнез бизнеса, а квалифицированные эксперты, в свою очередь, подобно медицинскому консилиуму, трактуют его и помогают выбрать правильное решение для роста», — отметил Юрий Цаплин руководитель центра «Мой бизнес», выступившего организатором форума.

