Темой форума «Дни пермского бизнеса» в этом году станет кооперация

Организаторы, региональный Центр «Мой бизнес», рассказали, что тема форума в этом году — «Вместе реализуем возможности!»: сотрудничество станет одним из ключевых инструментов устойчивости компании в условиях экономической неопределенности.

Программа «Дней пермского бизнеса» будет включать деловые сессии, экспертные дискуссии, образовательные форматы и нетворкинг. Одно из ключевых событий форума — пленарное заседание, также планируются интеллектуальные ринги, в рамках которых участники обсудят актуальные вызовы и смоделируют сценарии развития бизнеса. «Мы видим все больше примеров, когда совместные проекты позволяют компаниям не только сохранять устойчивость, но и выходить на качественно новый уровень развития. Объединение ресурсов и компетенций ускоряет адаптацию бизнеса и открывает доступ к новым рынкам. Этот опыт важно знать и масштабировать. Пермский бизнес демонстрирует устойчивый рост: по итогам 2025 года число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе превысило 100 тысяч, малых технологических компаний — 150. Это формирует среду, в которой бизнес-сотрудничество становится важным инструментом развития», — отметил руководитель центра «Мой бизнес» Юрий Цаплин.

Информационный обзор редакции. 16+