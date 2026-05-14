Случится мэтч: на форуме предпринимателей готовятся протестировать алгоритм для бизнес-знакомств

Организаторы отмечают, что цифровой инструмент должен упросить подбор деловых партнеров и сделать нетворкинг на форуме еще более эффективным. Для запуска алгоритма при регистрации на «Дни пермского бизнеса» нужно будет заполнить отдельную форму, в которой указать сферу своего бизнеса, ключевые запросы для сотрудничества с целями и ожиданиями. Алгоритм на основе этих данных сформирует деловые пары — за сутки до форума участники получат контакт потенциального бизнес-партнера через бот ВК.

В этом году центральной темой форума станет кооперация — сотрудничество будут рассматривать как один из ключевых инструментов устойчивости компаний в условиях экономической неопределенности. «Таким образом, мы переводим нетворкинг из случайного процесса в управляемый. Предприниматель не тратит время на поиск делового партнера "вслепую" — подходящая пара подбирается алгоритмом автоматически на основе заявленных критериев. Взаимосвязь строится вокруг конкретной деловой задачи, и в результате участники уже на "Днях пермского бизнеса" смогут договориться, с кем развивать совместный проект или налаживать партнерство», — отметил Юрий Цаплин, руководитель центра «Мой бизнес», выступившего организатором форума.

