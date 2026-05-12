Блогер и «главный зумер страны» Максим Лутчак собирается выступить на пермском форуме предпринимателей

Организаторы форума рассказали, что Максим Лутчак станет одним из хедлайнеров «Дней пермского бизнеса». Главным событием станет «Интеллектуальный ринг»: он включает серию острых дискуссий, где несколько федеральных спикеров сойдутся в публичных поединках. В их числе: серийный предприниматель и инвестор Дмитрий Кибкало (магазины «Мосигра»), президент консорциума 1Т, директор Центра компетенций «Цифровая экономика» РосНОУ Евгений Нежданов, основатель компании «ИИ стратегия» Евгений Мамонтов.

Тематические ринги будут посвящены темам: «ИИ против человека: кто кого?», «Зумеры против Иксов и Миллениалов: битва ценностей», «Малые технологические компании, стартапы и инвесторы: где деньги?». Форум планируют провести с 21 по 22 мая.

