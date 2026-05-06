Шествие Бессмертного полка по улицам Перми отменили

Шествие Бессмертного полка в очном формате в 2026 году в Пермском крае все-таки отменили. Об этом в социальных сетях написал глава региона Дмитрий Махонин, отметив, что в последние дни участились атаки беспилотников на Прикамье и соседей по Приволжскому федеральному округу.

Бессмертный полк в 2026 году пройдет в онлайн-формате 9 мая в 12:00. Для участия в акции нужно будет заполнить анкету героя на сайте «Бессмертный полк онлайн 2026», а также в мини-приложениях ВК, «Одноклассниках» и мессенджере MAX.

Ранее мы рассказывали, что в Пермском крае проведут Бессмертный полк в нескольких форматах: например, портреты героев появятся на медиафасадах, телеканалах и в социальных сетях.

