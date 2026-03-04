Lamoda изменила правила продажи товара после суда с пермским Роспотребнадзором

Роспотребнадзор обратился в суд с иском к ООО «Купишуз» (оператор торговой площадки Lamoda), чтобы защитить права потребителей.

В пресс-службе рассказали, что их требования удовлетворили. Суд признал недопустимым, что первые три заказа ограничены десятью товарами. Также отменили округление стоимости товара в пользу продавца при применении скидки или бонуса. ООО «Купишуз» удалило из Публичной оферты Lamoda эти условия.

