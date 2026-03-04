Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Lamoda изменила правила продажи товара после суда с пермским Роспотребнадзором

После суда с Пермским Роспотребнадзором маркетплейсу Lamoda пришлось изменить условия продажи товаров. Надзорное ведомство обнаружило, что публичная оферта не соответствует действующему законодательству.

Freepik

Роспотребнадзор обратился в суд с иском к ООО «Купишуз» (оператор торговой площадки Lamoda), чтобы защитить права потребителей.

В пресс-службе рассказали, что их требования удовлетворили. Суд признал недопустимым, что первые три заказа ограничены десятью товарами. Также отменили округление стоимости товара в пользу продавца при применении скидки или бонуса. ООО «Купишуз» удалило из Публичной оферты Lamoda эти условия.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: