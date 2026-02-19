Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Во всех школах Пермского края усилены меры безопасности после нападения подростка

После нападения подростка в школе Александровска во всех общеобразовательных учреждениях Пермского края усилили меры безопасности. В пресс-службе министерства образования рассказали, что в самом городе занятия отменили до 24 февраля.

О случившемся стало известно утром 19 февраля. Семиклассник СОШ №1 в Александровске напал с ножом на сверстника. Его состояние оценивают как крайне тяжелое. В министерстве здравоохранения рассказали, что сначала раненого мальчика отправили в Березники, теперь бортом санавиации его намерены эвакуировать в Пермь.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, (покушение на убийство несовершеннолетнего), ст. 293 УК РФ (халатность), ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Министерство образования организовало Межведомственную комиссию, которая анализирует причины случившегося.

