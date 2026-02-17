Четыре беспилотника сбили над Пермским краем

Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили беспилотники с 9:00 до 11:00. Где именно это произошло, не уточняют.

Утром 17 февраля в Пермском крае начал действовать режим «Ковер»: была ограничена работа аэропорта, из-за этого случились задержки в расписании.