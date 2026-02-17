Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Четыре беспилотника сбили над Пермским краем

Над Пермским крае 17 февраля были сбиты четыре беспилотника. Известно, что в результате атаки никто не пострадал. По словам главы региона Дмитрия Махонина, безопасности жителей ничего не угрожает.

Пресс-служба министерства туризма Пермского края

Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили беспилотники с 9:00 до 11:00. Где именно это произошло, не уточняют.

Утром 17 февраля в Пермском крае начал действовать режим «Ковер»: была ограничена работа аэропорта, из-за этого случились задержки в расписании. 

