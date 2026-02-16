Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

В Пермском крае насчитали больше 3,7 тысячи безработных

В Пермском крае зарегистрировано больше 3,7 тыс. человек, незанятых трудовой деятельностью. Такие данные на конец декабря 2025 года предоставили в службе занятости Пермского края.

Shutterstock

Официально безработными считаются 3241 человек, из них чуть больше 2,9 тыс. получают пособие по безработице. Как сообщает «Новый компаньон», в декабре 2025 года около тысячи человек получили статус безработного, при этом количество трудоустроенных сократилось на 158 человек за месяц, или на 28,1% по сравнению с декабрем 2024 года.

Снижение темпов занятости в Пермском крае произошло на фоне уменьшения спроса от работодателей: общая потребность в персонале, заявленная в декабре 2025 года, снизилась на 4651 вакансию. Большая часть оставшихся вакансий (49%) сосредоточена в Перми.

