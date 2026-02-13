Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Перми собираются создать централизованную систему питания в образовательных учреждениях

После отравления детей в детском саду, где были зафиксированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, в Перми прорабатывают вопрос о централизации системы питания в образовательных учреждениях.

Freepik

Напомним, несколько воспитанников детского сада №394 попали в больницу с признаками кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, создание централизованной системы питания нужно, чтобы повысить качество услуг и минимизировать риски в будущем, но на это нужно время. «Именно поэтому сейчас заключаются годовые контракты с поставщиками, в которых четко прописаны требования. В случае каких-либо нарушений или несоответствий договор моментально будет расторгнут», — отметил глава города.

