В Перми собираются создать централизованную систему питания в образовательных учреждениях

Напомним, несколько воспитанников детского сада №394 попали в больницу с признаками кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, создание централизованной системы питания нужно, чтобы повысить качество услуг и минимизировать риски в будущем, но на это нужно время. «Именно поэтому сейчас заключаются годовые контракты с поставщиками, в которых четко прописаны требования. В случае каких-либо нарушений или несоответствий договор моментально будет расторгнут», — отметил глава города.