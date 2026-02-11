Назван «индекс свиданий» в Перми: аналитики считали количество романтических встреч при средней зарплате

В исследовании приняли участие 26 крупных городов России. Пермь оказалась в середине списка. На среднюю зарплату пермяки могут позволить себе 15 свиданий в месяц. В лидерах Москва (24), Санкт-Петербург (20) и Екатеринбург (18). Самое дорогое свидание на 14 февраля обойдется москвичам (6,9 тыс. рублей), петербуржцам (5,9 тыс. рублей) и красноярцам (5,8 тыс. рублей).

Аналитики 2ГИС подсчитали также количество ресторанов, подходящих по атмосфере для свидания. Доля таких заведений в Перми составляет 14,3%. Для сравнения, у лидера — Новосибирска — 22,9%.

