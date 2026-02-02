Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Появились патрули, проверяющие подростков в торговых центрах

В торговых центрах Перми начали работу мобильные патрули. Они проверяют места массового скопления подростков, в том числе в торговых центрах.

Freepik

Мобильные патрули созданы, чтобы предотвратить бесцельное времяпрепровождение подростков в общественных местах и снизить риски, связанные с безнадзорностью. Первые рейды проходят в Свердловском районе — в ТРК «Семья», «Шоколад», «Радуга». Специалисты патрульной группы собираются проводить профилактические беседы с подростками о возможных правовых последствиях недопустимых действий.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: