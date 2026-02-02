Появились патрули, проверяющие подростков в торговых центрах

Мобильные патрули созданы, чтобы предотвратить бесцельное времяпрепровождение подростков в общественных местах и снизить риски, связанные с безнадзорностью. Первые рейды проходят в Свердловском районе — в ТРК «Семья», «Шоколад», «Радуга». Специалисты патрульной группы собираются проводить профилактические беседы с подростками о возможных правовых последствиях недопустимых действий.