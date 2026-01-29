Фотограф из Пермского края завоевала победу на Russian Photo Awards 2025

Фотограф Анастасия Голубева из Добрянки стала победителем всероссийской премии Russian Photo Awards 2025. В этом году в ней приняли участие восемь тысяч фотографов со всей страны.
Снимок «Всегда» Анастасии Голубевой
Ее работу «Всегда» назвали лучшей в номинации «Отцовство». Победный снимок был сделан случайно, во время венчания семейной пары. На фотографии Анастасии Голубевой — 89-летний Виталий Егорович, в недавнем прошлом главный технолог всех нефтеперерабатывающих заводов Пермского края. «Этот кадр сразу стал одним из самых любимых за день свадьбы! Простой жест напоминает, что родительская любовь и внимание сохраняются вечно, вне зависимости от возраста наследника», — рассказала Анастасия о своей работе.
Эта не первая победа фотографа на Russian Photo Awards: ранее ее снимки были отмечены в номинации «Социальная фотография» в 2021 и 2024 годах.
