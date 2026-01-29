Пермяки стали меньше пить: регион оказался первым по снижению потребления алкоголя в России

В течение 2025 года потребление алкоголя в Пермском крае сократилось на 3,2 л. По данным РИА Новости, в декабре оно составило 8,8 л на душу населения. Для сравнения: в Иркутской области снижение составило 2,9 л, а в Кировской — 2,8 л.

В некоторых регионах, напротив, стали пить чаще в 2025 году: на Чукотке, в Воронежской и Костромской областях. Больше всего употребляли алкоголь в декабре в Ненецком автономном округе (19,1 л), в Еврейской автономной области (14,8 л) и на Чукотке (14,1 л). Меньше всего выпивали в Чечне, Ингушетии и Дагестане - менее одного литра на душу населения за последний год.