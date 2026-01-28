Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Названы сферы, в которых пермяки чаще всего берут подработки

Больше половины пермяков, а именно 54%, планируют подрабатывать в 2026 году, из них 28% собираются делать это регулярно, 26% — время от времени. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервисов «Авито Подработка» и «Авито Реклама».

Vaha73/Shutterstock

В топе направлений для подработки в Перми — маркетинг, реклама и PR (16%), розничная торговля и строительство (по 14%), доставка и курьерские услуги (13%). Средний ожидаемый доход от подработки — 35 тыс. рублей. Больше половины пермяков рассчитывают, что смогут заработать от 20 до 50 тыс. рублей.

В целом по стране интерес к подработке зависит от возраста: от 67% среди молодежи (18–24 года) до 36% среди пожилых людей (старше 65 лет).

Информационный обзор редакции.

