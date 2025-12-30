Новогоднее украшение города к Новому году пермяки оценили на 3,5 балла

За новогоднее оформление города Пермь получила средний балл 3,52, расположившись в списке миллионников на 11-м месте между Воронежем и Уфой. Самое красивое оформление к Новому году, судя по рейтингу, в Москве: большинство жителей оценили его на «отлично», поэтому столица получила 4,35 балла из 5.

В городе в 2026 году появилось более 100 свето-иллюминационных конструкций и порядка 460 консолей и гирлянд на опорах освещения. На эспланаде впервые установили сотню «мобильных» елочек, которые украшали городские учреждения культуры и образования.