Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Самыми популярными именами для новорожденных в 2025 году стали София и Михаил

В ЗАГСе назвали самые популярные женские и мужские имена, которые давали новорожденным в Пермском крае в 2025 году, а также те, которые были зарегистрированы единично. 

Freepik
Список редких имен в 2025 году в Пермском крае
Портал ЗАГС

Список редких имен в 2025 году в Пермском крае

Самыми популярными именами у новорожденных были София и Михаил. Так родители назвали 416 и 538 детей соответственно. В списке часто встречающихся имен в Пермском крае: Ева, Анна, Мария, Виктория, Александр, Артем, Тимофей, Лев.

Среди редких имен детей в Пермском крае названы:

  • Юсро
  • Эмили
  • Эсманур
  • Васелиса
  • Мираэль
  • Яхёбек
  • Рашод
  • Микаэль
  • Радик
  • Билалидин

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: