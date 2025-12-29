Самыми популярными именами для новорожденных в 2025 году стали София и Михаил

В ЗАГСе назвали самые популярные женские и мужские имена, которые давали новорожденным в Пермском крае в 2025 году, а также те, которые были зарегистрированы единично.
Самыми популярными именами у новорожденных были София и Михаил. Так родители назвали 416 и 538 детей соответственно. В списке часто встречающихся имен в Пермском крае: Ева, Анна, Мария, Виктория, Александр, Артем, Тимофей, Лев.
Среди редких имен детей в Пермском крае названы:
- Юсро
- Эмили
- Эсманур
- Васелиса
- Мираэль
- Яхёбек
- Рашод
- Микаэль
- Радик
- Билалидин
