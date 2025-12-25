В кафе на Екатерининской готовили блюда из мяса неизвестного происхождения

В Перми обнаружили кафе, которое готовило блюда из баранины и говядины неизвестного происхождения. Во время проверки заведения ООО «Эмир» Россельхознадзор обнаружил мясо без ветеринарных сопроводительных документов. По данным пермских СМИ, речь о кафе «Суфра», которое находится по адресу регистрации компании.
Во время внеплановой выездной проверки специалисты Россельхознадзора подтвердили факты нарушения: в морозилке кафе обнаружены 13,5 кг баранины и 26,7 кг говядины без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов. В итоге ООО «Эмир» привлекли к административной ответственности: за мясо без ветеринарных документов придется заплатить штраф.
