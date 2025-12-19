Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Известны самые высокооплачиваемые новогодние вакансии

Названы самые высокооплачиваемые новогодние вакансии в Пермском крае. В декабре резко увеличивается спрос на специалистов в сферах торговли, общепита, доставки, развлечений, туризма и event-индустрии.

На Новый год в Пермском крае востребованы упаковщики игрушек, подарков и праздничных наборов. Как сообщает газета «Звезда» со ссылкой на портал hh.ru, таким работникам предлагают зарплату от 124 до 178 тыс. руб. в месяц. Шеф-аниматорам предлагают от 60 тыс. рублей, поварам на горнолыжных базах — от 4 тыс. рублей за смену, культорганизаторам и аниматорам-ведущим праздничных программ — 29–35 тыс. рублей.

В ноябре медианные предлагаемые зарплаты выросли по отношению к началу году у упаковщиков (+15%), курьеров (+16%), поваров и кондитеров (+19%), операторов контактных центров (+48%). По словам директора hh.ru Урал Оксаны Сидлецкой, сезон повышенной занятости обычно длится с ноября по середину января.

