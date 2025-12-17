Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

По «схеме Долиной» в Пермском крае было продано четыре квартиры

В 15 регионах России в 2025 году было продано больше 150 квартир «по схеме Долиной». Как сообщает следственный департамент МВД РФ, жертвами мошенников были жители Пермского края, а также Москвы, Петербурга, Новосибирска, Челябинской, Московской, Саратовской областей.

По словам замначальника следственного департамента МВД РФ Данила Филиппова, в Пермском крае в 2025 году «схемой Долины» мошенники воспользовались четыре раза. Столько же — в Саратовской области.

Напомним, название схемы связано с именем певицы Ларисы Долиной, которая под влиянием мошенников продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей. После она перевела эти деньги, а также 68 млн рублей из сбережений на счета мошенников. Сделку по продаже квартиры попыталась оспорить в суде. На днях стало известно, что Верховный суд РФ отказал Ларисе Долиной и вернул ее квартиру новой владелице.

