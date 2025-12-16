Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Женщина 55 лет прожила без свидетельства о рождении и паспорта

Женщина в течение 55 лет жила без документального подтверждения своего существования — у нее не было свидетельства и паспорта. Когда она появилась на свет, ее мать не обратилась в ЗАГС для регистрации рождения ребенка. Ребенок не ходил в сад и не учился в школе, а до 18 лет жил в другом регионе.

Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Пермском крае

Все это время женщина жила без документов, удостоверяющих личность, и не могла получить паспорт гражданина РФ. В Перми она обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека. Ей пришлось пройти долгий путь подтверждения своего существования через органы по вопросам миграции и судебные инстанции.

В пресс-службе пермского омбудсмена рассказали, что путь восстановления документов был непростым: нужно было собрать и представить в суд сведения, которые подтверждали бы сам факт ее рождения и ее личность. «И вот буквально на днях суд удовлетворил ее заявление и признал юридический факт рождения. В зале суда женщина заплакала от счастья — после 55 лет жизни "без права на существование на бумаге" она, наконец, сможет получить свое законное, такое простое и одновременно судьбоносное свидетельство о рождении», — рассказали в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека Игорю Сапко.

