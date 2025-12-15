Названы победители премии Пермского края в сфере культуры и искусства: в списке десять номинаций, но намного больше имен

В номинации «Честь и достоинство» за личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края отмечен профессор кафедры режиссуры и мастерства актера ПГИК, заслуженный работник культуры РФ Виктор Ильев.

Лауреатом в номинации «Музыка» стали создатели проекта «Перезвоны» — он объединил ведущие хоровые коллективы учебных заведений региона. Отмечены художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный работник культуры РФ Лариса Петрова; дирижеры Лариса Белецкая, Дмитрий Батин, Лариса Юркова; хормейстер Ирина Богатко.

Автор книги «Город звериного стиля. Посмотри в глаза чудовищ» (16+) Ольга Апреликова признана победителем в номинации «Литература». Ее произведение — настоящая ода Уралу, которая дает стимул для изучения мифологии его народов, геологии и спелеологии.

Фестиваль «Причал» (6+) и команда, создававшая его — «ПермьКонцерт» во главе с Ириной Кулёвой, названы победителями в номинации «Проект, в том числе мультижанровый, в различных видах искусства и творчества».

В номинации «Кино» лауреатами премии стали создатели документального фильма «Хранитель времени. Чагин» (6+) — Анна Отмахова, Семен Соснин и Ольга Бадина. Картина рассказывает о пермском историке, этнографе, краеведе, докторе исторических наук, заведующем кафедрой русской истории, профессоре Пермского университета Георгии Чагине, о его детстве, зрелых годах и малой родине — Чердынской земле.

Творческий коллектив Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина в лице Дмитрия Акимова, Михаила Тихомирова, Натальи Мироновой отметили в номинации «Театр» за спектакль по роману М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». Главным посланием постановки стала важность честной, открытой и безусловной любви в семье.

Лауреатом в номинации «Изобразительное искусство» стали создатели памятника молодым рабочим оборонных заводов Перми периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Это Елена Симанова и Иван Сторожев, сумевшие в скульптуре рассказать историю о молодых профессионалах, о тех, кто формировал «Опорный край державы».

Авторский коллектив открытого фестиваля инклюзивного творчества «Преодоление» (6+) — Татьяна Санникова, Елена Новикова, Светлана Гурова, Екатерина Бирюкова — стал победителем в номинации «Инклюзивный проект в различных видах искусства и творчества для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) с их участием». В 2024 году в мероприятиях фестиваля участвовали около 1600 человек.

Команда Детского выставочно-просветительского проекта «Кто там?!» (0+) Пермского краеведческого музея победила в номинации «Детский и (или) молодежный проект». В игровой форме детям и семьям, жителям и гостям города были представлены традиции и культура коми-пермяков как титульного коренного народа Пермского края. На премии отметили авторов Ульяну Есареву, Татьяну Галиакберовау, Анну Букину, Екатерину Попович, Наталью Сабаш.

Лауреатом в номинации «Сохранение и пропаганда культурного наследия Пермского края» названы создатели проекта «День рождения Палат» (12+). Над ним работали сотрудники Березниковского историко-художественного музея им. И.Ф. Коновалова: Светлана Осинникова, Ольга Сафрошенко, Татьяна Сидорова, Ксения Нигматуллина, Наталья Падерина. В рамках проекта прошли Арт-резиденция художников, показ восьми театральных спектаклей, восемь популярных лекций молодых ученых, мастер-классы ремесленных строгановских мастерских, представлен выставочный проект «Хранители».

