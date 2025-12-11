Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Из-за взрыва в лаборатории Политеха погибли мужчина и восьмилетняя девочка

В одном из корпусов пермского Политеха во время лабораторных испытаний 11 декабря произошел взрыв. В результате погибли два человека: 8-летняя девочка и мужчина, еще двое пострадали.

СУ СК России по Пермскому краю

По данным министерства территориальной безопасности, предварительной причиной взрыва стало нарушение технологического процесса: с гидродинамического стенда сошла испытательная машина. Следственный комитет Пермского края возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам). 

На месте работают следователи и криминалисты: они осматривают место происшествия, изымают предметы и объекты, имеющие значение для следствия. По делу назначены судебные экспертизы, в том числе пожаро-техническая и судебно-медицинская с целью установления причины ЧП и гибели людей. 

Информационный обзор редакции.   

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: