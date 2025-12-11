Из-за взрыва в лаборатории Политеха погибли мужчина и восьмилетняя девочка

По данным министерства территориальной безопасности, предварительной причиной взрыва стало нарушение технологического процесса: с гидродинамического стенда сошла испытательная машина. Следственный комитет Пермского края возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

На месте работают следователи и криминалисты: они осматривают место происшествия, изымают предметы и объекты, имеющие значение для следствия. По делу назначены судебные экспертизы, в том числе пожаро-техническая и судебно-медицинская с целью установления причины ЧП и гибели людей.

