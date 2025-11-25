Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

«Пермский диктант» пройдет в этом году на 135 площадках

В Пермском крае 28 ноября собираются провести «Пермский диктант». Он посвящен истории региона и состоит из 30 вопросов, на которых надо ответить в течение 45 минут.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В этом году «Пермский диктант» пройдет в четвертый раз, его будут писать онлайн и офлайн. Откроются 135 площадок в 29 территориях региона: в вузах, школах, архивах, библиотеках. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, диктант в этом году пройдет и в Москве, в представительстве «Пермского землячества».

Открытыми площадками для проведения «Пермского диктанта» станут: государственный архив Пермского края, Пермская краевая библиотека им. Горького, исторический парк «Россия — моя история» и библиотеки.

Впервые историко-просветительскую акцию «Пермский диктант» провели в 2022 году. За все время ее существования участниками стали больше 10 тыс. человек.

Информационный обзор редакции. 6+

