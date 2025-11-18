Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Пермский край попал в топ-30 с конца в рейтинге приверженности здоровому образу жизни

Пермский край попал в последнюю тридцатку регионов в рейтинге, посвященному здоровому образу жизни. Его составили в «РИА Рейтинг», основываясь на данные о доле жителей, занимающихся спортом, потребляющих алкоголь и табак, занятых на вредных производствах, а также на число преступлений, совершенное в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Freepik

По итогам 2024 года Пермский край занял 65-е место с показателем 55,8 балла, такой же результат у республики Алтай. За год регион в рейтинге приверженности здоровому образу жизни поднялся всего на один пункт.

Всего в списке 85 регионов, последние места у Магаданской и Еврейской автономной областях, а также у Камчатского края. Лидером рейтинг по приверженности здоровому образу жизни стал Кавказ: первое место у республики Дагестан, второе и третье — у республик Чечня и Ингушетия.

Информационный обзор редакции.

