Пермский край попал в топ-30 с конца в рейтинге приверженности здоровому образу жизни

По итогам 2024 года Пермский край занял 65-е место с показателем 55,8 балла, такой же результат у республики Алтай. За год регион в рейтинге приверженности здоровому образу жизни поднялся всего на один пункт.

Всего в списке 85 регионов, последние места у Магаданской и Еврейской автономной областях, а также у Камчатского края. Лидером рейтинг по приверженности здоровому образу жизни стал Кавказ: первое место у республики Дагестан, второе и третье — у республик Чечня и Ингушетия.

Информационный обзор редакции.