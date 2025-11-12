Каждую вторую пачку сигарет в Пермском крае продают с нарушениями

С января 2025 года Роспотребнадзор проверил больше 17,5 тыс. наименований табачных изделий и продукции, содержащей никотин в Пермском крае. И почти половина из них, 46%, продавалась с нарушениями требований к маркировке в системе «Честный знак», сообщает v-kurse.ru.
Также среди частых нарушений, связанных с табачными изделиями, в Пермском крае выявляют открытую выкладку продукции, продажу по цене ниже установленной и торговлю у образовательных учреждений.
Общая стоимость изъятой табачной продукции в Пермском крае с января 2025 года составила 6,5 млн рублей.
