Пермяки опасаются, что бассейн «БМ» разрушат: они устроили митинг в его защиту

Жители Перми вышли на согласованный митинг, чтобы спасти крупнейший в городе бассейн «БМ». Они опасаются, что спорткомплекс будет распродан.

Администрация бассейна «БМ»

На публичной акции собрались порядка 500 человек. Представители бассейна «БМ» рассказали, что из-за продолжающихся имущественных разбирательств спортивный объект может ждать продажа с торгов, а территорию бассейна отдадут девелоперам под застройку.

На митинге в поддержку бассейна «БМ» участники обратились к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, призвав его сохранить комплекс как социально значимый объект и найти законное решение, которое позволит ему продолжить работу. Также администрация «БМ» намерена призвать к проблеме главу СК РФ Анатолия Бастрыкина.

Информационный обзор редакции.

