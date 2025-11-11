Пермяки опасаются, что бассейн «БМ» разрушат: они устроили митинг в его защиту

На публичной акции собрались порядка 500 человек. Представители бассейна «БМ» рассказали, что из-за продолжающихся имущественных разбирательств спортивный объект может ждать продажа с торгов, а территорию бассейна отдадут девелоперам под застройку.

На митинге в поддержку бассейна «БМ» участники обратились к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, призвав его сохранить комплекс как социально значимый объект и найти законное решение, которое позволит ему продолжить работу. Также администрация «БМ» намерена призвать к проблеме главу СК РФ Анатолия Бастрыкина.

