Общество

Спрос на продукты за год упал на 11 процентов

Жители Пермского края стали покупать меньше продуктов, но платить за них больше. Спрос в годовом выражении упал на 11%, сообщает РБК-Пермь со ссылкой на «Котрур.Маркет». Специалисты сервиса проанализировали 7,5 млн чеков за третий квартал 2025 года.

Freepik

По итогам июля, августа и сентября, размер среднего чека в Пермском крае составил 196 рублей — за год он вырос на 8%.

Сильнее всего за это время подорожали сливочное масло (+37%), морковь (+29%), сахар и лук (по 23%), а также сыр (+17%), кефир (+16%), говядина (+21%) и хлеб (+22%). Но снизилась стоимость яиц (-31%), свинины (-28%), курицы (-16%) и индейку (-15%).

Информационный обзор редакции.

