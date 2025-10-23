В автобусе оставили серого кота в переноске: разыскиваются его хозяева

Информацию об оставленном коте сразу же разместили в социальных сетях с номером телефона диспетчерской перевозчика ООО «АААвто». Но за питомцем в тот же вечер так никто не вернулся. Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» в диспетчерской, в итоге водитель автобуса забрал кота на передержку, пока не найдутся его хозяева.

