В автобусе оставили серого кота в переноске: разыскиваются его хозяева

В пермском автобусе кто-то из пассажиров оставил серого кота в переноске. В департаменте транспорта рассказали, что это произошло 22 октября на маршруте №80.
Информацию об оставленном коте сразу же разместили в социальных сетях с номером телефона диспетчерской перевозчика ООО «АААвто». Но за питомцем в тот же вечер так никто не вернулся. Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» в диспетчерской, в итоге водитель автобуса забрал кота на передержку, пока не найдутся его хозяева.
