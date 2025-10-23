Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

В автобусе оставили серого кота в переноске: разыскиваются его хозяева

В пермском автобусе кто-то из пассажиров оставил серого кота в переноске. В департаменте транспорта рассказали, что это произошло 22 октября на маршруте №80.

Пермский транспорт/Telegram

Информацию об оставленном коте сразу же разместили в социальных сетях с номером телефона диспетчерской перевозчика ООО «АААвто». Но за питомцем в тот же вечер так никто не вернулся. Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» в диспетчерской, в итоге водитель автобуса забрал кота на передержку, пока не найдутся его хозяева.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: