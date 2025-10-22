В музее под открытым небом разрушили скульптуру богини «Этуаль да ля мер»

В Пермском крае разбили уникальный глиняный арт-объект — богиню «Этуаль да ля мер». Ее создал российский скульптор Андрей Белев в рамках фестиваля «Дыхание ветра». Место, где он проходил, превратили в музей под открытым небом.
В музее 12 арт-объектов, которые готовили разные мастера в рамках фестиваля. Организаторы «Дыхания ветра» рассказали, что, создавая «Этуаль да ля мер», Андрей Белев решился на эксперимент: он изготовил полую скульптуру, а не разборную, как делают обычно. Подготовка арт-объекта заняла около года, и скульптор настоял на том, чтобы «Этуаль да ля мер» остался на территории музея.
