В музее под открытым небом разрушили скульптуру богини «Этуаль да ля мер»

В музее 12 арт-объектов, которые готовили разные мастера в рамках фестиваля. Организаторы «Дыхания ветра» рассказали, что, создавая «Этуаль да ля мер», Андрей Белев решился на эксперимент: он изготовил полую скульптуру, а не разборную, как делают обычно. Подготовка арт-объекта заняла около года, и скульптор настоял на том, чтобы «Этуаль да ля мер» остался на территории музея.

