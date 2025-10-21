Потребление алкоголя в Пермском крае снизилось, но оно все равно больше, чем в среднем по стране

Показатель Пермского края выше, чем средний по России. В сентябре он сократился до 7,84 литра в год на человека. По данным РИА Новости, это минимум с 1999 года.

Самыми непьющими в России стали регионы на Северном Кавказе: в Чечне потребление алкоголя составило 0,13 литра, в Ингушетии — 0,62 литра, в Дагестане — 0,89 литра.