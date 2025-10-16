В лесах, где терялись люди, стали устанавливать специальные стрелки

В лесах Пермского края устанавливают навигационные стрелки, которые помогают заблудившимся сориентироваться на местности и найти выход. Это федеральный проект поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в 2025 году его запустили в Прикамье.
Места для установки стрелок выбирают на основании анализа поисково-спасательных работ в регионе. В пермском филиале «Лиза Алерт» рассказали, что в Пермском крае появилось 22 стрелки в лесах Добрянского района, где за прошлый сезон было несколько поисков.
Указатели со стрелками фиксируют в базе данных. Если заблудившийся позвонит по номеру 112 и назовет номер указателя, спасатели сразу узнают его точные координаты.
