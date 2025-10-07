В Пермском крае собираются запретить публиковать фото и видео с беспилотниками

В указе говорится, что запрещается разглашать данные, которые могут указать на тип, местоположение (место крушения), точку запуска, маршрут полета, а также раскрыть цели атаки, факт поражения и характер ущерба. Под запрет попадет также информация об используемых в Пермском крае средствах и комплексах для борьбы с беспилотниками (включая системы ПВО и РЭБ), а также местах и базирования.

Ограничение не коснется официальных данных, размещенная органами госвласти и местного самоуправления. В пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края пояснили, что за распространение информации о БПЛА в Пермском крае планируют ввести штрафы. Ограничения вводят из соображений обеспечения безопасности региона и защиты государственных интересов — подобная практика уже существует в нескольких регионах РФ.