Названа дата проведения Пермского женского бизнес-форума

В программе форума запланированы пленарная сессия с представителями власти на тему «Женское предпринимательство — драйвер развития региона», бизнес-кейсы от успешных женщин-предпринимательниц, выступление хедлайнера, игровая сессия КВН «Бизнес-лига», бизнес-выставка пермских компаний. Также в рамках форума пройдет церемония награждения победительниц премии «Деловая жизнь женщины Пермского края».

В числе организаторов женского бизнес-форума министерство экономического развития и инвестиций Пермского края, Пермское региональное отделение «ОПОРА РОССИИ» и в частности, комитет по развитию женского предпринимательства, некоммерческая организация «Пермский фонд развития предпринимательства», Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края, центр «Мой бизнес».

Как рассказали организаторы редакции «Прм.Собака.ru», форум призван содействовать успеху и развитию женского предпринимательства, укреплять статус женщины как созидателя, лидера и вдохновителя в экономике и общественной жизни Пермского края.

