Общество

Жилой дом в Березниках пострадал после налета БПЛА

В ночь на 3 октября жилой дом в Березниках пострадал из-за атаки БПЛА. По словам главы региона Дмитрия Махонина, пострадавших нет. Ночью 3 октября в Пермском крае был объявлен режим беспилотной опасности. 

ЧП ДТП Пермь/Telegram

Из-за атаки БПЛА временно был остановлен технологический цикл «Азота». Сейчас завод работает в штатном режиме. Экологической угрозы нет.

«На месте продолжают работать специалисты экстренных служб, развернут оперативный штаб, — отметил Дмитрий Махонин. — Жильцам пострадавшего в результате атаки БПЛА дома предоставлено маневренное жилье».

