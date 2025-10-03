Жилой дом в Березниках пострадал после налета БПЛА

В ночь на 3 октября жилой дом в Березниках пострадал из-за атаки БПЛА. По словам главы региона Дмитрия Махонина, пострадавших нет. Ночью 3 октября в Пермском крае был объявлен режим беспилотной опасности.
Из-за атаки БПЛА временно был остановлен технологический цикл «Азота». Сейчас завод работает в штатном режиме. Экологической угрозы нет.
«На месте продолжают работать специалисты экстренных служб, развернут оперативный штаб, — отметил Дмитрий Махонин. — Жильцам пострадавшего в результате атаки БПЛА дома предоставлено маневренное жилье».
