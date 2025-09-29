Каждая пятая семья в Пермском крае может взять ипотеку по рыночной процентной ставке

В Пермском крае 21,8% семей могут позволить себе купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке. Ежемесячный платеж при этом составит 66,1 тыс. рублей, а в среднем в России он равен 92,5 тыс. рублей.

Лидерами рейтинга стали регионы Крайнего Севера. На первом месте Ямало-Ненецкий АО с долей семей в 47,1% и платежом в 104,7 тыс. рублей, затем идут Ханты-Мансийский АО (44,3% и 72,2 тыс. рублей) и Чукотский АО (42% и 114,3 тыс. рублей).

