Каждая пятая семья в Пермском крае может взять ипотеку по рыночной процентной ставке

Пермский край оказался в числе 20 регионов России по доступности ипотеки. Исследование проводили аналитики «РИА Рейтинг» на основе данных Центробанка, Росстата и «Сбербанка»: высчитывали долю семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке, а также размер ежемесячного платежа.

Freepik

В Пермском крае 21,8% семей могут позволить себе купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке. Ежемесячный платеж при этом составит 66,1 тыс. рублей, а в среднем в России он равен 92,5 тыс. рублей.

Лидерами рейтинга стали регионы Крайнего Севера. На первом месте Ямало-Ненецкий АО с долей семей в 47,1% и платежом в 104,7 тыс. рублей, затем идут Ханты-Мансийский АО (44,3% и 72,2 тыс. рублей) и Чукотский АО (42% и 114,3 тыс. рублей).

