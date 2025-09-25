Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Продажу вейпов могут запретить в Пермском крае

В Пермском крае собираются ввести полный запрет на продажу вейпов и других устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Соответствующий законопроект готовит министерство промышленности и торговли Пермского края по поручению главы региона Дмитрия Махонина. Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2026 года.

Freepik

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что устройства для потребления никотиносодержащей продукции приобрели популярность, особенно среди молодежи, и большинство потребителей считает, что оно замещает курение сигарет и не несет никакого вреда, сообщает «Коммерсант».

Минпромторг предлагает ввести полный запрет на розничную продажу «устройств для потребления никотинсодержащей продукции». Штрафы за нарушение закона начинаются от 15 тыс. рублей для должностных лиц и заканчиваются 100 тыс. рублей для юридических.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: