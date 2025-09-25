Продажу вейпов могут запретить в Пермском крае

В Пермском крае собираются ввести полный запрет на продажу вейпов и других устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Соответствующий законопроект готовит министерство промышленности и торговли Пермского края по поручению главы региона Дмитрия Махонина. Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2026 года.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что устройства для потребления никотиносодержащей продукции приобрели популярность, особенно среди молодежи, и большинство потребителей считает, что оно замещает курение сигарет и не несет никакого вреда, сообщает «Коммерсант».
Минпромторг предлагает ввести полный запрет на розничную продажу «устройств для потребления никотинсодержащей продукции». Штрафы за нарушение закона начинаются от 15 тыс. рублей для должностных лиц и заканчиваются 100 тыс. рублей для юридических.
