Продажу вейпов могут запретить в Пермском крае

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что устройства для потребления никотиносодержащей продукции приобрели популярность, особенно среди молодежи, и большинство потребителей считает, что оно замещает курение сигарет и не несет никакого вреда, сообщает «Коммерсант».

Минпромторг предлагает ввести полный запрет на розничную продажу «устройств для потребления никотинсодержащей продукции». Штрафы за нарушение закона начинаются от 15 тыс. рублей для должностных лиц и заканчиваются 100 тыс. рублей для юридических.