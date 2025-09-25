Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Фотофакт: в одном из автобусов проехала огромная розовая Лабубу

В одном из пермских автобусов был замечен необычный пассажир — огромная розовая Лабубу. Фотографией поделились в телеграм-канале «Пермский транспорт».

Пермский транспорт/Telegram

«Кстати, несмотря на свой хитрый оскал, Лабубу оказалась очень вежливой и оплатила проезд при поездках в обе стороны», — подписали фотографию, напомнив о своевременной оплате проезда.

Судя по снимку Лабубу выбрала для поездки один из китайских автобусов среднего класса, которые курсируют по Перми. Их обслуживает тот же перевозчик, который занимается туристическим маршрутом №300Т.

