Фотофакт: в одном из автобусов проехала огромная розовая Лабубу

В одном из пермских автобусов был замечен необычный пассажир — огромная розовая Лабубу. Фотографией поделились в телеграм-канале «Пермский транспорт».
«Кстати, несмотря на свой хитрый оскал, Лабубу оказалась очень вежливой и оплатила проезд при поездках в обе стороны», — подписали фотографию, напомнив о своевременной оплате проезда.
Судя по снимку Лабубу выбрала для поездки один из китайских автобусов среднего класса, которые курсируют по Перми. Их обслуживает тот же перевозчик, который занимается туристическим маршрутом №300Т.
