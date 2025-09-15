Стало известно, с каким результатом победил на выборах Дмитрий Махонин

По данным ЦИК РФ, за Дмитрия Махонина в Пермском крае проголосовали 70,94% избирателей. Затем по числу голосов идут Ксения Айтакова, представлявшая КПРФ — (10,3%), Олег Постников из ЛДПР (7,89%), Денис Шитова из партии «Новые люди» (5,87%) и представительница «Партии пенсионеров» Людмила Караваева (3,26%).

В выборах губернатора Пермского края приняли участие 967 208 человек или 49,03% избирателей. В краевом избиркоме рассказали, что такая явка является рекордной на выборах губернатора Прикамья.