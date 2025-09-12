Начались выборы губернатора Пермского края: они пройдут в течение трех дней

Кандидатами на пост губернатора Пермского края стали пять человек:

Денис Шитов, депутат Законодательного собрания Пермского края от партии «Новые люди».

Дмитрий Махонин, действующий глава Пермского края, выдвинутый «Единой Россией»

Ксения Айтакова, вице-спикер Законодательного собрания Пермского края, представляющую КПРФ;

Людмила Караваева, пенсионер, выдвинутая «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость»;

Олег Постников, депутат Законодательного собрания Пермского края от партии ЛДПР.

В Пермском крае открылись 1743 участковые избирательные комиссии. В них работают 6634 наблюдателя от Общественной палаты Пермского края, кандидатов и политических партий. На всех участках есть видеонаблюдение, которое круглосуточно фиксирует все происходящее. В пресс-службе краевого избиркома рассказали, что видеопоток с некоторых камер будет транслироваться в режиме реального времени в Центр общественного наблюдения, который развернулся в молодежном центре «Кристалл».