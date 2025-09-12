Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Начались выборы губернатора Пермского края: они пройдут в течение трех дней

Начались выборы губернатора Пермского края. Голосование будет проходить в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября. Все эти дни избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера.

Избирком_Пермский край/Telegram
Избирком_Пермский край/Telegram
Кандидатами на пост губернатора Пермского края стали пять человек:
  • Денис Шитов, депутат Законодательного собрания Пермского края от партии «Новые люди».
  • Дмитрий Махонин, действующий глава Пермского края, выдвинутый «Единой Россией»
  • Ксения Айтакова, вице-спикер Законодательного собрания Пермского края, представляющую КПРФ;
  • Людмила Караваева, пенсионер, выдвинутая «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость»;
  • Олег Постников, депутат Законодательного собрания Пермского края от партии ЛДПР.

В Пермском крае открылись 1743 участковые избирательные комиссии. В них работают 6634 наблюдателя от Общественной палаты Пермского края, кандидатов и политических партий. На всех участках есть видеонаблюдение, которое круглосуточно фиксирует все происходящее. В пресс-службе краевого избиркома рассказали, что видеопоток с некоторых камер будет транслироваться в режиме реального времени в Центр общественного наблюдения, который развернулся в молодежном центре «Кристалл».

