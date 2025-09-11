Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Знают, что вы делали этим летом: названы популярные у пермяков книги, фильмы и музыка

Стало известно, что жители Пермского края чаще всего слушали, смотрели и читали летом 2025 года. Исследование интересов проводили аналитики МТС Медиа.

Главными артистами лета по прослушиваниям стали Люся Чеботина, Jakone&Kiliana и Wallem. В тройку популярных песен у пермяков вошли «За бывшего», «Асфальт» и «Харизма». 

Лидером по просмотрам стал блокбастер о подводном монстре «Кракен» (12+) с Александром Петровым в главной роли. Также в пятерку популярных вошли комедийные сериалы «Театральная зона» (18+) с Никитой Кологривым и «Нереалити» (18+) с Ольгой Дибцевой, а также фильмы «Притворись моим мужем» (18+) с Павлом Прилучным и военная драма «В списках не значился» (18+). Чаще всего их смотрели на KION пермяки в возрасте 35 – 44 лет.

Летом женщины читали книги на 48% чаще, чем мужчины. В топе самых популярных: романы «Четвертое крыло» (18+) и «Железное пламя» (18+) Ребекки Яррос. Также тройке читаемых культовая антиутопия «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд (16+). 

Информационный обзор редакции.

