Знают, что вы делали этим летом: названы популярные у пермяков книги, фильмы и музыка

Главными артистами лета по прослушиваниям стали Люся Чеботина, Jakone&Kiliana и Wallem. В тройку популярных песен у пермяков вошли «За бывшего», «Асфальт» и «Харизма».

Лидером по просмотрам стал блокбастер о подводном монстре «Кракен» (12+) с Александром Петровым в главной роли. Также в пятерку популярных вошли комедийные сериалы «Театральная зона» (18+) с Никитой Кологривым и «Нереалити» (18+) с Ольгой Дибцевой, а также фильмы «Притворись моим мужем» (18+) с Павлом Прилучным и военная драма «В списках не значился» (18+). Чаще всего их смотрели на KION пермяки в возрасте 35 – 44 лет.

Летом женщины читали книги на 48% чаще, чем мужчины. В топе самых популярных: романы «Четвертое крыло» (18+) и «Железное пламя» (18+) Ребекки Яррос. Также тройке читаемых культовая антиутопия «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд (16+).

