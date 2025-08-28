Известно, сколько в Пермском крае долгожителей старше ста лет

Как сообщает v-kurse.ru со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социального развития Пермского края, больше всего долгожителей — 26 человек — живет Свердловском районе Перми.

Лидерами России по числу долгожителей являются республики Башкортостан и Марий Эл, а также Москва. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, на 10 тыс. россиян приходится один человек старше ста лет.

