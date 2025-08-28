Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Известно, сколько в Пермском крае долгожителей старше ста лет

В Пермском крае на текущий момент живут 211 человек, которым больше ста лет. Все они имеет статус ветерана Великой Отечественной войны.

Freepik

Как сообщает v-kurse.ru со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социального развития Пермского края, больше всего долгожителей — 26 человек — живет Свердловском районе Перми.

Лидерами России по числу долгожителей являются республики Башкортостан и Марий Эл, а также Москва. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, на 10 тыс. россиян приходится один человек старше ста лет.

Информационный обзор редакции.

