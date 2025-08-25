В День знаний в Перми вводят запрет на продажу алкоголя

В пресс-службе администрации Перми напомнили, что нарушение условий и мест розничной продажи алкоголя приведет к административному штрафу. Согласно постановлению Правительства Пермского края № 755-п от 10 октября 2011 года, от 20 тыс. до 40 тыс. рублей для должностных лиц, от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

Исключением для запрета розничной продажи алкогольной продукции в Перми станет оказание услуг общественного питания.