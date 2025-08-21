За год в Пермском крае снизились смертность и рождаемость

В Пермском крае рождаемость снизилась на 3%, но она все равно остается выше среднего по стране. Итогами за 2024 года о здоровье населения и санитарно-эпидемиологическом благополучии региона поделилась министр здравоохранения Анастасия Крутень.
Смертность в Пермском крае тоже снизилась. В частности, от управляемых причин, таких как болезни кровообращения и новообразования. Главной причиной смертности в регионе остаются болезни системы кровообращения (45% случаев), затем идут новообразования, на третьем месте травмы и отравления.
Общая инфекционная заболеваемость в регионе снизилась на 4,5% по сравнению с 2023 годом и почти на 20% – по сравнению со среднемноголетним уровнем.
