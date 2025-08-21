За год в Пермском крае снизились смертность и рождаемость

Смертность в Пермском крае тоже снизилась. В частности, от управляемых причин, таких как болезни кровообращения и новообразования. Главной причиной смертности в регионе остаются болезни системы кровообращения (45% случаев), затем идут новообразования, на третьем месте травмы и отравления.

Общая инфекционная заболеваемость в регионе снизилась на 4,5% по сравнению с 2023 годом и почти на 20% – по сравнению со среднемноголетним уровнем.