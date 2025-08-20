Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Разрушительный смерч в Пермском крае повредил дома более 180 человек

В Суксуне подсчитали, сколько людей пострадали из-за смерча. В пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края рассказали, что муниципальная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС признала ситуацию чрезвычайной.

Подслушано Суксун/ВКонтакте

Разрушительный смерч в Пермском крае повредил дома, в которых зарегистрировано 182 человека. Сейчас продолжаются необходимые мероприятия по восстановлению жизнедеятельности округа.

Напомним, разрушительный смерч в Суксунском районе случился 18 августа. Ветер вырвал деревья, сносил крыши с домов и других построек. По данным Пермского ЦГМС, это опасное природное явление до сих пор плохо прогнозируется. И несмотря на то, что в Пермском крае смерчи отмечаются каждый год, чаще всего они формируются над поверхностью воды без выхода на сушу. В последний раз подобные разрушительные смерчи в Пермском крае были в июле 2024 года (Чайковский район) и в мае 2007 года (Октябрьский район).

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: