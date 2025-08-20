Разрушительный смерч в Пермском крае повредил дома более 180 человек

Разрушительный смерч в Пермском крае повредил дома, в которых зарегистрировано 182 человека. Сейчас продолжаются необходимые мероприятия по восстановлению жизнедеятельности округа.

Напомним, разрушительный смерч в Суксунском районе случился 18 августа. Ветер вырвал деревья, сносил крыши с домов и других построек. По данным Пермского ЦГМС, это опасное природное явление до сих пор плохо прогнозируется. И несмотря на то, что в Пермском крае смерчи отмечаются каждый год, чаще всего они формируются над поверхностью воды без выхода на сушу. В последний раз подобные разрушительные смерчи в Пермском крае были в июле 2024 года (Чайковский район) и в мае 2007 года (Октябрьский район).